Face ID intégré à l'écran de l'iPhone dès 2023 ?

Apple devrait commencer à réduire la taille de l'encoche de ses smartphones avec l'iPhone 13 cette année. L'objectif d'Apple, avoué de longue date , est d'arriver à se débarrasser totalement des capteurs frontaux et d'arriver à concevoir. Les ingénieurs de Cupertino ne s'arrêteront donc pas en si bon chemin, et il faut s'attendre à de nouvelles évolutions dans les prochaines années.Selon Ming-Chi Kuo, Apple pourrait intégrer le système de reconnaissance faciale de Face ID directement sous l'écran dès 2023. Apple ferait évoluer son système pour fonctionner à travers la dalle OLED, ce qui lui permettrait de se débarrasser de l'encoche. Dans sa note de recherche, relayée par MacRumors , l'analyste n'aborde pas spécifiquement le sujet de la webcam dont l'intégration à la dalle est très complexe ; certains fabricants s'y sont déjà essayés avec des résultats plus que mitigés . Le mois dernier, il évoquait la mise en place d'un poinçon pour cette dernière, et cela dès 2022. Une disparition de ce concept dès l'année suivant son inauguration paraît un peu rapide, mais après tout pourquoi pas...

Concept par MacRumors

En attendant ces évolutions, Apple pourrait intégrer un nouvel élément à l'écran de l'iPhone dès cette année : Apple testerait en effet le grand retour de Touch ID , directement sous la dalle. Cette intégration, qui se ferait en complément et non en remplacement de Face ID, serait très utile pour les utilisateurs portant un masque. Si elle s'avère concluante, elle pourrait également permettre de s'affranchir de Face ID sur un futur modèle d'entrée de gamme...