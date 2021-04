Un iPhone 13 Pro plus épais avec des capteurs plus gros ?

Après les prétendus rendus de l'iPhone 13 publiés hier nous dévoilant une nouvelle organisation en diagonale pour les appareils photos du prochain smartphone grand public d'Apple, le site 91mobiles partage à son tour des rendus 3D de l'iPhone 13 Pro, l'édition haut de gamme qui succédera à l'iPhone 12 Pro cet automne.Comme pour l'iPhone 13, on retrouve assez peu de changements dans l'apparence globale du téléphone, en dehors de la réduction de la largeur de l'encoche. Les appareils photos semblent également nettement plus gros que sur l'iPhone 12 Pro, ce qui pourrait indiquer une harmonisation des capteurs entre le modèle Pro classique (6,1") et le modèle Pro Max (6,7"). Le site indique que l'iPhone 13 Pro serait 0,2 mm plus épais que l'iPhone 12 Pro, les autres dimensions restant inchangées. Cet embonpoint pourrait servir à loger une batterie légèrement plus capacitaire.Il est en l'état impossible de vérifier l'authenticité de ces images, mais les rendus 3D sont traditionnellement très utilisés par les accessoiristes à cette période de l'année. Ils préparent en effet leurs coques et étuis de protection et doivent être prêts pour le lancement à la rentrée : les schémas industriels de la nouvelle gamme d'iPhone en cours d'élaboration circulent chaque année avec plusieurs mois d'avance chez les fabricants chinois.