L'iPhone 13 mini se montre en rendus 3D

Après la publication de schémas en trois dimensions de l'iPhone 13 un peu plus tôt cette semaine, les designers du site Svetapple.sk se sont intéressés à ce que les évolutions constatées donneraient sur la version mini de ce futur téléphone. Les rendus 3D que vous pouvez découvrir ci-dessous nous montrent l'encoche de taille réduite, qui a pu être obtenue en déplaçant le haut-parleur sur le haut des capteurs (en réalité, il devrait être encore plus haut , à l'extrémité de la vitre), ainsi que le nouveau positionnement des deux appareils photos désormais en diagonale. Pour le reste, les dimensions de l'iPhone 13 mini devraient être strictement identiques à celles de l'iPhone 12 mini.Si les schémas industriels dont nous disposons sont bien authentiques, ces rendus 3D devraient être très proches de la réalité. L'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro sont attendus pour la fin du mois de septembre . Outre les petites évolutions de design, nous nous attendons à l'adoption de la puce Apple A15, de nouveaux modems 5G plus performants, de nouveaux appareils photos, d'un écran 120 Hz sur les modèles Pro, peut-être du retour de Touch ID directement intégré à l'écran...