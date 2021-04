Parallels Desktop 16.5 lance Windows nativement sur les Macs M1

La virtualisation de Windows 10 sur les Macs équipés de processeurs Apple Silicon est désormais officielle chez Parallels avec la sortie de Parallels Desktop 16.5 hier. Parallels affirme que le fonctionnement de Windows sur un Mac M1 est 30% plus performant que sur un MacBook Pro 15,4" équipé d'un Core i9, de 32 Go de RAM et d'un GPU Radeon Pro Vega 20. Le logiciel demande également 2,5 fois moins d'énergie pour fonctionner que sur le dernier MacBook Air avec processeur Intel. Parallels annonce que plus de 100 000 utilisateurs de Macs M1 ont participé au programme de version bêta de Parallels Desktop 16.5, permettant de s'assurer d'une excellente compatibilité des différentes applications.Si la virtualisation native de Windows 10 est donc désormais possible sur les Macs M1 avec Parallels Desktop 16.5, le problème de la disponibilité de Windows dans sa version ARM reste inchangé. Microsoft ne délivre en effet pas de licence de Windows ARM au grand public — c'est d'ailleurs la raison officielle de l'absence de prise en charge par Apple — et il faut pour le moment se contenter de la version ARM Insider Preview réservée aux membres du programme Windows Insider.