Un Apple Pencil 3 avec l'iPad Pro de 2021 ?

Apple aurait-elle un nouveau modèle d'Apple Pencil de prévu pour accompagner la sortie de l'iPad Pro de 2021, dont l'annonce aura très vraisemblablement lieu dès la semaine prochaine ? La rumeur enfle sur Weibo , via le même compte — un certain UnclePan — qui avait dévoilé le premier les nouveaux coloris de coques d'iPhone au début du mois. Cette annonce est appuyée par la publication par Mr·White ( @laobaiTD ) d'une image nous montrant ce prétendu nouveau modèle, avec une finition brillante alors que l'Apple Pencil 2 est blanc mat.Quelles pourraient-être les nouveautés apportées par ce nouveau modèle, s'il existe bien ? Rien n'est précisé pour le moment. Il pourrait simplement être plus précis ou présenter une meilleure autonomie, mais il n'est pas impossible qu'Apple ait prévu de nouvelles fonctionnalités n'ayant pas fait l'objet de rumeurs jusqu'ici. Réponse mardi prochain