iPhone 12 : encore de nouvelles coques en fuite

On avait déjà pu découvrir quatre premiers coloris un peu plus tôt cette semaine, et un certain Majin Bu ( @MajinBuOfficial ) en dévoile trois nouvelles aujourd'hui avec de multiples photos publiées sur Twitter. En plus du beige rosé, du vert pâle, du bleu royal et du violet foncé (les dénominations officielles seraient Cantaloupe, Pistache, Bleu de Capri et Améthyste), nous découvrons maintenant des coques pour l'iPhone 12 dans un jaune moutarde, un bleu clair ainsi qu'un rouge légèrement différent du rouge (PRODUCT)RED actuel.Apple renouvelle sa collection de coques chaque année au printemps, et un Apple Event est justement prévu pour le 20 avril : Apple pourrait profiter de l'événement pour lancer ces nouveaux coloris de coques ( de nouveaux bracelets devraient également être au programme pour l'Apple Watch) dans la foulée.