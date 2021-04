Apple lance un fonds pour la reforestation

En anticipation du Jour de la Terre qui sera célébré ce 22 avril, Apple a annoncé la mise en place d'un nouveau fonds en collaboration avec Conservation International et Goldman Sachs. Le Restore Fund, doté de 200 millions de dollars, va réaliser des investissements en faveur de la reforestation. Apple souhaite que son fonds permette de retirer un million de tonnes de dioxyde de carbone de l'atmosphère par an, mais aussi que l'opération soit financièrement rentable.a déclaré Lisa Jackson, Vice-Présidente d'Apple en charge de l'environnement et des initiatives sociales.

Chyulu Hills, Kenya

Ce fonds va donc investir dans différents projets n'ayant pas forcément un rapport direct avec les activités d'Apple. Conservation International, qui est un co-investisseur, s'assurera que les projets soient d'un bon standard environnemental et social. Le fonds sera géré par Goldman Sachs. Le choix des premiers projets sera déterminé par les trois parties dans le courant de l'année.Cette nouvelle initiative s'inscrit dans l'objectif déjà annoncé d'Apple d'atteindre 100% de neutralité carbone d'ici 2030, que cela soit grâce au recyclage, l'utilisation d'énergie renouvelable ou la mise en place de programmes permettant de compenser les émissions encore inévitables.