La pénurie de composants devrait durer jusqu'en 2022

La pénurie de composants qui touche actuellement l'ensemble du secteur high-tech ne devrait pas se résoudre d'un claquement de doigts. Malgré tous les efforts des fabricants pour augmenter leur capacité de production, la crise devrait se prolonger jusqu'en 2022. Selon le patron de TSMC, le fondeur des puces d'Apple, la demande reste très élevée et il faudra attendre pour que les nouvelles usines soient opérationnelles. C.C. Wei, cité par Bloomberg , affirme d'ailleurs que ce n'est probablement qu'en 2023 que la situation reviendra réellement à la normale, même si le relâchement sera bien sûr progressif.La situation va donc continuer à être tendue pour Apple, qui rencontrera inévitablement des obstacles dans sa chaîne d'approvisionnement dans les prochains mois. Cela pourrait conduire à des retards dans le lancement de certains produits — l'iPhone pourrait être touché — mais également à des stocks plus faibles que d'habitude, des temps d'attente plus élevés pour les livraisons et peut-être des fiches techniques revues à la baisse pour certaines nouveautés.