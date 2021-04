De nouveaux types d'entrainements sur Apple Fitness+

Apple Fitness+ va s'enrichir de trois nouvelles catégories d'entrainements dès le lundi 19 avril : de nouveaux cours vont faire leur apparition pour les femmes enceintes et pour les adultes "plus âgés", avec de nouveaux instructeurs spécialisés. Apple annonce également la mise en place de nouveaux cours de yoga, d'entraînement fractionné de haute intensité (HIIT) et de force pour les débutants. De nouveaux entraineurs rejoignent aussi l'équipe pour les entraînements classiques, et Apple présente enfin un nouvel épisode de Time to Walk avec des témoignages de Jane Fonda pour accompagner la marche.Ces nouveautés, comme l'ensemble d'Apple Fitness+, resteront réservées à une sélection de pays anglophones (États-Unis, Royaume-Uni, Irlande, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande). Le service de cours de sports d'Apple n'est pas encore disponible dans d'autres langues, et ne peut pas être souscrit depuis la France. Apple Fitness+ est encore tout jeune — le service a été lancé en décembre dernier — et Apple n'a jamais communiqué sur son développement dans d'autres langues, qui paraît inévitable à moyen terme.