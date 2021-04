Les appareils photos plus gros des iPhone 13 et 13 Pro

Les récentes fuites sur les dimensions de l'iPhone 13 seraient bien authentiques, nous confirme EverythingApplePro qui a pu obtenir les schémas industriels de l'iPhone 13 mini et de l'iPhone 13 Pro Max de manière indépendante. Le youtubeur nous partage ainsi les dimensions précises de deux des quatre prochains smartphones d'Apple.Si on en croit les fichiers CAD présentés, les futurs téléphones auraient exactement la même hauteur et la même largeur que sur la gamme actuelle. Ils seraient en revanche un poil plus épais, avec des capteurs photos plus volumineux et plus protubérants. Sur l'iPhone 13 mini, l'épaisseur serait ainsi de 7,57 mm contre 7,31 mm sur l'iPhone 12 mini, avec une avancée de 2,5 mm au lieu de 1,51 mm pour les capteurs. L'emplacement des capteurs serait également plus gros, formant un carré parfait, 3 mm plus large qu'aujourd'hui. Les boutons de volume et le tiroir de la carte SIM seraient repositionnés plus haut sur la tranche de l'iPhone.Même sentence pour l'iPhone 13 Pro Max, avec une épaisseur passant de 7,4 mm à 7,65 mm et une avancée des capteurs passant de 2,78 mm à 3,65 mm. Là aussi, l'emplacement des capteurs gagnerait en taille avec une forme plus carrée qu'actuellement, pratiquement 5 mm plus large que sur l'iPhone 12 Pro Max.Les capteurs des iPhone 13 et 13 Pro devraient donc être assez imposants, ce qui ne plaira pas à tout le monde. Bien sûr, ce gain en épaisseur permet en revanche d'espérer des avancées notables pour la qualité des photos, et le gain en épaisseur du châssis pourrait permettre de gagner en autonomie grâce à une batterie plus volumineuse.À l'avant, la réduction de la largeur de l'encoche se confirme une nouvelle fois. Le haut-parleur serait repositionné au-dessus des capteurs de Face ID, collé au châssis. Il semblerait que cet élément soit désormais complètement dissocié de la vitre, ce qui pourrait indiquer d'intéressants changements dans la conception de l'iPhone et la réparation de l'écran.Sans s'éloigner du design inauguré avec l'iPhone 12, l'iPhone 13 devrait donc être très facilement reconnaissable... et nécessiter des coques ou étuis différents. Concernant les caractéristiques techniques, les schémas industriels ne nous apprendront rien mais les rumeurs sont déjà nombreuses : puce Apple A15, modem 5G plus performant, nouveaux appareils photos, écran 120 Hz sur les modèles Pro, possible retour de Touch ID intégré directement sous l'écran... La présentation de la nouvelle gamme d'iPhone est attendue pour le mois de septembre