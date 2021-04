Une vidéo de l'Apple Pencil 3 en vadrouille ?

Il n'y a que quatre secondes d'images, mais c'est suffisant pour comprendre que l'Apple Pencil de la vidéo ci-dessous n'est ni de première, ni de seconde génération : le stylet dispose bien d'un côté plat comme l'Apple Pencil 2 mais sa finition est brillante, comme la génération précédente, alors que l'Apple Pencil 2 est d'un blanc parfaitement mat. La vidéo, partagée par un certain @ileakeer , correspond en tout cas à la première photo volée dévoilée le mois dernier par Mr·White et soutient l'hypothèse de l'arrivée imminente d'un Apple Pencil 3.S'agit-il bien d'un Apple Pencil et pas d'une copie destinée à une tablette chinoise ? Si ces images sont bien authentiques, l'Apple Pencil va-t-il gagner de nouvelles fonctionnalités ? Il n'y a pour le moment pas de rumeurs sur le sujet, et il faudra attendre la présentation de l'iPad Pro de 2021 à l'occasion de l'Apple Event de ce 20 avril pour en avoir le coeur net.