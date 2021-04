L'iMac 21,5'' non Retina en fin de vie ?

L'iMac 21,5" d'entrée de gamme, dépourvu d'écran Retina, semble souffrir de stocks de plus en plus faibles. Comme l'ont remarqué nos confrères de MacRumors , il est devenu pratiquement impossible d'en obtenir un exemplaire dans les Apple Stores physiques aux États-Unis, et les délais de livraison ont commencé à s'allonger sur les boutiques en ligne. En France, il y a ainsi une dizaine de jours d'attente pour la livraison de ce modèle lors d'un achat sur l'Apple Store , alors que toutes les autres références peuvent être livrés sous deux jours ouvrés.Aux États-Unis, il y a également quelques difficultés dans les magasins physiques du côté de l'iMac 21,5" 4K, mais pas aussi marquées que sur le modèle d'entrée de gamme. Notons au passage qu'Apple a récemment supprimé des options de stockage sur ce modèle. Les stocks de l'iMac 27" sont est en revanche parfaitement normaux.La refonte de l'iMac à l'occasion de la bascule sur l'architecture Apple Silicon est très attendue, et il est tentant de voir des indices dans ces variations de stocks qui pourraient indiquer qu'Apple a supprimé des lignes de production. Nous sommes d'ailleurs à quelques jours seulement du premier événement Apple de l'année, qui se tiendra ce mardi 20 avril . On aurait plutôt imaginé une présentation des nouveaux modèles à la WWDC , en juin, mais il n'y a aucune contre-indication à un lancement un peu plus tôt...Un autre indice de l'arrivée prochaine d'une nouvelle gamme a été repéré ces dernières semaines. Deux nouvelles références d'iMac sont ainsi présentes dans la version bêta de macOS 11.3, signe qu'Apple prépare leur lancement. Rappelons que c'est une très importante mise à jour qui se profile, à la fois d'un point de vue technique avec l'adoption d'une puce Apple Silicon, et d'un point de vue esthétique avec un design amplement remanié qui réduirait fortement les marges autour de l'écran. N'investissez surtout pas maintenant...