Domotique : les premiers produits CHIP pour fin 2021

Les entreprises produisant des objets connectés ont pris conscience qu'elles ont besoin d'un standard pour s'assurer d'une bonne compatibilité entre les différents systèmes en circulation. L'absence de norme est aujourd'hui un frein au développement de ce secteur, et le projet Connected Home over IP (CHIP) a été mis en place fin 2019 pour remédier à cela. En septembre dernier, le groupe de travail qui inclut notamment Apple, Amazon, Google ainsi que la Zigbee Alliance a annoncé que le standard serait finalisé d'ici la fin d'année 2021. Cette semaine, la Zigbee Alliance a confirmé que les premiers produits certifiés pourraient bien être commercialisés dès la fin de cette année.Il y a désormais 160 entreprises impliquées dans le projet. Le standard CHIP fonctionnera avec les différentes technologies avec ou sans fil, comme Bluetooth LE, le Wi-Fi, les connexions Ethernet ou cellulaires, sans oublier le protocole Thread inauguré par Apple avec le HomePod mini. Les produits compatibles, ou rendus compatibles grâce à des mises à jour logicielles, auront l'assurance de fonctionner sans accroc avec les différents assistants vocaux et autres plateformes de domotique, incluant bien sûr Siri et HomeKit du côté d'Apple.