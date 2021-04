iPhone 13 : un meilleur aperçu de l'encoche réduite

Les rumeurs sont unanimes : l'encoche de l'iPhone 13 sera plus petite que sur les précédents modèles. L'information a été corroborée par la fuite d'une vitre le mois dernier, puis par des fichiers 3D utilisés par les accessoiristes. Aujourd'hui, DuanRui nous montre à nouveau la fameuse vitre qui circule depuis quelques semaines, avec la bonne idée de la comparer avec celle d'un modèle actuel. On peut voir que le déménagement du haut-parleur au-dessus des capteurs permet de gagner assez sensiblement en largeur, ce qui permettra d'afficher plus d'informations de part et d'autre de l'encoche.Quatre ans après la sortie de l'iPhone X en 2017, cette petite évolution était attendue de longue date. Ce ne sera qu'une étape : selon Ming-Chi Kuo, Apple aurait pour objectif de passer à un design en poinçon dès 2022, et peut-être même à un design "tout écran" , avec tous les capteurs intégrés directement sous la dalle, dès 2023. Le calendrier paraît un peu optimiste, notamment pour l'étape ultime qui est particulièrement technique, mais il ne fait aucun doute que c'est la direction que souhaite prendre Apple.