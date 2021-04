De nouveaux pays pour la 5G mmWave avec l'iPhone 13 ?

Avec l'iPhone 13, Apple devrait ouvrir la 5G mmWave à de nouveaux pays. Aujourd'hui, seuls les iPhone 12 vendus aux États-Unis sont compatibles avec cette version de la 5G prenant en charge les ondes millimétriques (bande des 26 GHz), qui offrent une faible portée mais des débits supérieurs à la 5G classique (bande des 3,5 GHz). Selon Ming-Chi Kuo, cité par MacRumors , Apple devrait donc proposer ces modèles dans de nouveaux pays cette année avec l'iPhone 13.

Le logo 5G UW, pour "Ultra Wideband"

L'analyste cite le Canada, le Japon, l'Australie ainsi que certains pays européens non détaillés. Aujourd'hui, 30% à 35% de la production d'iPhone 12 est compatible avec la 5G mmWave. Avec l'iPhone 13, la proportion de modèles compatibles devrait se situer entre 55% et 60%. Comme aujourd'hui aux États-Unis, ces modèles seraient proposés en standard, sans surcoût. Reste à savoir si la France serait concernée par cette nouveauté. C'est possible si Apple harmonise ses modèles au niveau européen, mais ce n'est pas une certitude : le déploiement de la 5G mmWave par les opérateurs téléphoniques n'est pas encore au programme dans notre pays, qui a pris du retard dans ce domaine.Avec l'iPhone 13, Apple devrait également faire évoluer le modem 5G embarqué au sein de ses smartphones avec l'intégration du modèle Snapdragon X60 de Qualcomm : au programme, il y aura quelques nouveautés techniques comme l'agrégation des bandes de la 5G classique et des ondes millimétriques (mmWave), de meilleurs débits et surtout une nouvelle finesse de gravure qui devrait permettre de réaliser d'importantes économies d'énergie, ce qui est toujours bon pour l'autonomie de l'iPhone.