Lancement imminent pour Apple Podcasts+ ?

Apple s'apprêterait à lancer un service payant d'abonnement à des podcasts, selon Peter Kafka . Le journaliste de Recode Media n'en dit pas plus, si ce n'est que l'annonce aurait lieu ce mardi 20 avril à l'occasion du premier événement Apple de l'année . La rumeur court en tout cas depuis un moment : Apple voudrait créer des podcasts originaux, dont certains seraient en lien avec Apple TV+ mais pas seulement. Le service, qui pourrait s'appeler Apple Podcasts+, devrait également offrir une alternative aux créateurs qui souhaitent mettre en place des podcasts plus qualitatifs et surtout dépourvus de publicité.L'application Podcasts d'Apple a reçu des modifications dans la version bêta d'iOS 14.5, qui permet désormais « Suivre » un podcast et non plus de « S'abonner » ; une petite modification qui pourrait être loin d'être innocente. Comme pour Apple News+ et Apple Fitness+, ce nouveau service pourrait être réservé au monde anglophone dans un premier temps, et être intégré à l'offre tout-en-un Apple One dans les pays concernés.