Apple Event : l'iPad mini, l'iPad et l'iPad Pro ?

L'iPad serait au centre des présentations de l'événement Apple de ce mardi 20 avril, affirment Daniel Ives and Strecker Backe de Wedbush, cités par MacRumors . Les analystes ne rentrent pas dans les détails, mais ils affirment qu'Apple profiterait de l'occasion pour renouveler l'iPad classique, l'iPad mini ainsi que l'iPad Pro. L'arrivée de l'iPad Pro de 2021 a fait l'objet de nombreuses rumeurs et n'est donc pas une surprise, mais la présentation de l'iPad 9 et de l'iPad mini 6 faisait l'objet de bruits de couloir plus hésitants avec des dates de sortie plus lointaines.

La gamme actuelle

Pour l'iPad mini et l'iPad, ce sont des révisions de routine auxquelles il faut s'attendre, avec l'adoption d'une puce plus récente (Apple A13 ?) comme principale évolution technique. Il pourrait y avoir de légères évolutions dans le design, avec un écran légèrement plus grand pour l'iPad mini 6 et une finesse accrue pour l'iPad 9, mais pas de révolution dans les concepts de ces tablettes.Pour l'iPad Pro, la progression serait plus marquée avec l'intégration de la puce Apple A14X, d'un connecteur USB-C compatible Thunderbolt, un modem 5G sur les versions cellulaires ainsi que des appareils photos améliorés. Un écran Mini-LED, qui permet une meilleure luminosité et de plus grands contrastes, ferait son apparition sur le grand modèle. Un Apple Pencil 3 pourrait enfin être présenté, sans que l'on connaisse ses avantages pour le moment.Pour l'iPad et l'iPad mini, la révision se ferait sans augmentation des prix. Pour l'iPad Pro, il faudrait en revanche s'attendre àselon les analystes. La tarification de l'iPad Pro est déjà salée (à partir de 899 € pour 11" et 1 119 € pour 12,9") et on espère que si cette affirmation se confirme, elle ne touchera pas forcément tous les modèles uniformément (Mini-LED, 5G...) et permettra de conserver un prix d'appel relativement abordable. Rendez-vous mardi soir !