Mini-LED : l'iPad Pro 12,9'' un demi-millimètre plus épais

L'intégration d'un écran Mini-LED à l'iPad Pro 12,9" de 2021 obligerait Apple à légèrement revoir les dimensions de sa tablette, qui gagnerait un demi-millimètre d'épaisseur. C'est MacRumors qui glisse cette information après avoir pu consulter des documents confidentiels sur les nouveaux modèles — une indiscrétion déjà partagée par Macotakara en janvier dernier. Nos confrères affirment que l'épaisseur du modèle 11", qui resterait sur un écran LCD classique, serait inchangée. Même chose pour la largeur et la longueur des deux modèles : il n'y aurait pas de changement sur ce point et les rumeurs d'une légère réduction des marges autour de l'écran seraient donc erronées.Concernant les appareils photos, il y aurait également de petits changements dans la taille de l'emplacement réservé aux capteurs à l'arrière des tablettes. Sur le modèle 12,9", ce serait un carré de 27,67 mm de côté, contre 27 mm aujourd'hui. Sur le modèle 11", il serait en revanche plus petit avec un carré de 25,3 mm de côté au lieu de 26,7 mm aujourd'hui. Des rumeurs ont évoqué la possibilité d'une protubérance moins importante, mais le document consulté par nos confrères ne donne pas plus d'informations sur le sujet.C'est à l'occasion de la conférence Spring Loaded d'Apple qui se tiendra ce mardi 20 avril à 19h qu'Apple devrait présenter sa nouvelle gamme d'iPad Pro. Au menu, il devrait notamment y avoir l'adoption de la puce Apple A14X, d'un connecteur USB-C compatible Thunderbolt ou USB 4, des améliorations pour les appareils photos, un modem 5G sur les déclinaisons cellulaires, peut-être un Apple Pencil 3 dont les caractéristiques sont encore inconnues, et un écran Mini-LED sur le grand modèle pour une meilleure luminosité et de plus grands contrastes.