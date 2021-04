Concept : un iMac entre le Pro Display XDR et l'iPad Pro

On prend l'écran Pro Display XDR d'Apple, l'iPad Pro, on mélange bien et on obtient le sympathique concept 3D mis au point par Khahn Design . C'est Mark Gurman qui le promet depuis le mois de janvier : la refonte de l'iMac serait inspirée de l'écran professionnel d'Apple , avec une importante réduction des bordures autour de la dalle, la perte du célèbre "menton" sous l'écran et le retour à un dos parfaitement plat.Si Apple s'inspire bien de son Pro Display XDR, on imagine que le design de l'iMac sera un peu plus sage, sans le dos alvéolé notamment : le besoin en refroidissement de l'iMac devrait être inférieur à celui du Pro Display XDR. En terme de design, on pourrait donc s'approcher de ce que Khahn Design nous propose aujourd'hui : une sorte de gigantesque iPad Pro sur un pied articulé.Ce concept fait le parti pris de coins d'écran arrondis, ce qui est courant sur iOS avec l'iPhone et l'iPad mais pas sur le Mac. Cette évolution n'est en l'état pas possible avec la version actuelle de macOS, et nécessiterait une adaptation de la part des développeurs. Cela n'a rien de très complexe d'un point de vue technique, mais cela serait à la fois plus coûteux et contraignant : on imagine qu'Apple restera plus raisonnable avec un écran rectangulaire classique, au moins dans un premier temps.Même chose du côté de la connectique : le concept imaginé par Khahn Design vient placer les principaux connecteurs sur la tranche basse de l'iMac, ce qui serait particulièrement disgracieux. Contrairement à l'iPad Pro où les branchements sont souvent temporaires, l'iMac est une configuration de bureau destinée à rester fixe : il est probable que les connecteurs restent à l'arrière, même si cela implique une épaisseur supérieure. Également, l'idée d'alimenter l'ordinateur avec un simple câble USB-C est a priori séduisante mais nécessiterait la mise en place d'un bloc d'alimentation externe ; pas certain qu'Apple souhaite aller dans cette direction.Reste enfin la problématique du pied. Le Pro Stand du Pro Display XDR est excellent, mais hors de prix à 1 099 € : c'est pratiquement le tarif de l'iMac d'entrée de gamme ! Il y a fort à parier qu'Apple fasse le choix d'un modèle moins complexe, sans accroche magnétique et sans possibilité de rotation — on espère que le réglage de la hauteur sera maintenu (cette possibilité est absente de l'iMac actuel), mais tout dépendra des économies réalisables en retirant cette option.Vous l'aurez compris, les visuels qui nous sont présentés aujourd'hui sont très flatteurs mais certains choix de design sont peu probables, à la fois pour des raisons de praticité et de coût. La révision de l'iMac devrait plus ou moins s'approcher de ce que nous découvrons ici, mais il ne s'agit donc que d'une vue d'artiste et la réalité sera différente. Peut-être pourrons-nous découvrir cette refonte tant attendue dès ce soir