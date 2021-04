CarKey pourrait fonctionner avec la puce Apple U1 (UWB) dès cette année

Lancée l'été dernier, la fonctionnalité CarKey d'Apple permet de déverrouiller sa voiture avec son iPhone ou son Apple Watch. Comme pour les cartes bancaires, la clé est stockée de manière sécurisée sur les appareils d'Apple et il suffit d'approcher son iPhone ou son Apple Watch de la poignée de la portière pour déverrouiller le véhicule. Le fonctionnement est pour le moment identique à celui d'Apple Pay, grâce à la puce NFC.CarKey est une adaptation du standard Digital Key 2.0, développé le Car Connectivity Consortium dont Apple est adhérente. Depuis quelques mois, le consortium planche sur une nouvelle version de sa norme , et le CCC a aujourd'hui annoncé que la spécification Digital Key 3.0 sera finalisée en milieu d'année avec pour principales améliorations les prises en charge du Bluetooth LE et de l'Ultra Wideband. Cela permettra de déverrouiller sa voiture sans contact, en se rapprochant simplement de la portière : le processus devrait donc devenir totalement transparent pour l'utilisateur.Les premières voitures compatibles avec cette norme pourraient ainsi arriver dès la fin de l'année. Partenaire d'Apple pour le lancement de CarKey, BMW a annoncé dès janvier dernier que son premier véhicule compatible serait le SUV électrique BMW iX, dont la commercialisation est prévue en Europe pour la fin d'année 2021. Notez que cette nouvelle norme ne remplacera pas la précédente : l'intégration de la NFC restera obligatoire en tant que solution de secours. Il faudra d'ailleurs un iPhone récent pour profiter de l'Ultra Wideband, bien plus précis que le Bluetooth LE : c'est la puce Apple U1, qui n'est présente que sur les iPhone 11 et 12, qui apporte cette prise en charge.