L'événement Spring Loaded d'Apple en direct

18:20 :

Il fait beau à Cupertino. Fidèle à sa réputation de lève-tôt, Tim Cook



Il fait beau à Cupertino. Fidèle à sa réputation de lève-tôt, Tim Cook a publié une photo prise depuis les jardins d'Apple Park il y a deux heures.

18:25 :

Apple a fermé son Apple a fermé son Apple Store en ligne tout l'après-midi pour se préparer aux annonces : il y aura bien des nouveautés matérielles dans les rayonnages de la boutique d'Apple dès ce soir.

18:43 :

Apple vient d'activer la retransmission Apple vient d'activer la retransmission sur son site web . Il y a pour le moment une animation reprenant les bandes de couleurs du visuel officiel de la conférence.

18:56 :

Plus que cinq petites minutes...

19:00 :

C'est parti ! Cet Apple Event commence par une vidéo qui nous emmène à Apple Park.





C'est parti ! Cet Apple Event commence par une vidéo qui nous emmène à Apple Park.

19:01 :

Tim Cook accueille l'audience dans les jardins externes d'Apple Park, près du Steve Jobs Theater.





Tim Cook accueille l'audience dans les jardins externes d'Apple Park, près du Steve Jobs Theater.

19:03 :

Le patron d'Apple parle d'abord de certaines initiatives d'Apple pour la préservation de l'environnement.



Le patron d'Apple parle d'abord de certaines initiatives d'Apple pour la préservation de l'environnement.

19:03 :

Tim Cook parle de l'Apple Card, la carte de paiement d'Apple (qui n'est pas disponible en France). Il annonce l'arrivée des comptes joints pour les couples, avec la gestion des enfants avec la gestion de leurs dépenses : c'est Apple Card Family.



Tim Cook parle de l'Apple Card, la carte de paiement d'Apple (qui n'est pas disponible en France). Il annonce l'arrivée des comptes joints pour les couples, avec la gestion des enfants avec la gestion de leurs dépenses : c'est Apple Card Family.

19:06 :

On passe aux podcasts. Tim Cook annonce le lancement de podcasts payants, avec la possibilité pour les créateurs de faire payer l'accès à leurs créations. Cette nouveauté sera disponible dans 170 pays.



On passe aux podcasts. Tim Cook annonce le lancement de podcasts payants, avec la possibilité pour les créateurs de faire payer l'accès à leurs créations. Cette nouveauté sera disponible dans 170 pays.

19:07 :

Un nouveau coloris est présenté pour l'iPhone 12 : le violet ! Les précommandes seront lancées ce vendredi pour une disponibilité le 30 avril.



Un nouveau coloris est présenté pour l'iPhone 12 : le violet ! Les précommandes seront lancées ce vendredi pour une disponibilité le 30 avril.

19:08 :

On passe à Find My, l'application Localiser en français. Carolyn Wolfman-Estrada nous parle de la récente intégration des produits de marques tierces. Un autre produit s'apprête à être annoncé...



On passe à Find My, l'application Localiser en français. Carolyn Wolfman-Estrada nous parle de la récente intégration des produits de marques tierces. Un autre produit s'apprête à être annoncé...

19:08 :

Une vidéo est diffusée : un utilisateur a perdu ses clés... et il les retrouve grâce à un AirTag !





Une vidéo est diffusée : un utilisateur a perdu ses clés... et il les retrouve grâce à un AirTag !

19:09 :

Il est enfin officiel : voici AirTag, le petit traqueur d'Apple !











Il est enfin officiel : voici AirTag, le petit traqueur d'Apple !

19:11 :

Les AirTags permette de s'accrocher à des objets, ou être glissés dans un sac, pour suivre à la trace ce que l'on ne souhaite pas perdre grâce à la puce Apple U1 et le Bluetooth LE. Apple a mis en place des fonctionnalités spécifiques pour éviter les utilisations malveillantes.





Les AirTags permette de s'accrocher à des objets, ou être glissés dans un sac, pour suivre à la trace ce que l'on ne souhaite pas perdre grâce à la puce Apple U1 et le Bluetooth LE. Apple a mis en place des fonctionnalités spécifiques pour éviter les utilisations malveillantes.

19:11 :

Les AirTag coûteront 29 dollars la pièce, ou 99 dollars le pack de quatre. Ils seront lancés en précommande ce vendredi, et disponibles le 30 avril.







Les AirTag coûteront 29 dollars la pièce, ou 99 dollars le pack de quatre. Ils seront lancés en précommande ce vendredi, et disponibles le 30 avril.

19:13 :

Apple passe déjà à un nouveau sujet : Apple TV+ avec la diffusion de la bande-annonce de la saison 2 de Ted Lasso. Elle sera diffusée à partir du 23 juillet.



Apple passe déjà à un nouveau sujet : Apple TV+ avec la diffusion de la bande-annonce de la saison 2 de. Elle sera diffusée à partir du 23 juillet.

19:14 :

Cindy Lin va nous parler de l'Apple TV, le boîtier. Une nouvelle génération d'Apple TV 4K est présentée, avec l'intégration de la puce Apple A12 pour plus de puissance. Le nouvel Apple TV peut désormais prendre en charge la 4K HDR à 60 images par seconde.





Cindy Lin va nous parler de l'Apple TV, le boîtier. Une nouvelle génération d'Apple TV 4K est présentée, avec l'intégration de la puce Apple A12 pour plus de puissance. Le nouvel Apple TV peut désormais prendre en charge la 4K HDR à 60 images par seconde.

19:17 :

Une nouvelle fonctionnalité est présentée pour utiliser l'iPhone afin de recalibrer automatiquement la colorimétrie de l'écran.





Une nouvelle fonctionnalité est présentée pour utiliser l'iPhone afin de recalibrer automatiquement la colorimétrie de l'écran.

19:17 :

Une toute nouvelle télécommande est présentée ! Il y a à la fois une molette tactile, des boutons directionnels, et le bouton pour Siri est sur la tranche.





Une toute nouvelle télécommande est présentée ! Il y a à la fois une molette tactile, des boutons directionnels, et le bouton pour Siri est sur la tranche.

19:19 :

Le nouvel Apple TV 4K coûtera 179 dollars pour 32 Go, ou 199 dollars pour 64 Go. Les précommandes seront lancées le 30 avril pour une disponibilité courant mai.





Le nouvel Apple TV 4K coûtera 179 dollars pour 32 Go, ou 199 dollars pour 64 Go. Les précommandes seront lancées le 30 avril pour une disponibilité courant mai.

19:19 :

On passe au Mac ! Et un nouveau Mac va être présenté...



On passe au Mac ! Et un nouveau Mac va être présenté...

19:20 :

John Ternus va nous parler de ce nouveau Mac, qui sera équipé de la puce Apple M1. Il mentionne d'abord la puissance et la compatibilité de la puce et des logiciels...



John Ternus va nous parler de ce nouveau Mac, qui sera équipé de la puce Apple M1. Il mentionne d'abord la puissance et la compatibilité de la puce et des logiciels...

19:22 :

Le nouveau Mac intégrant la puce Apple M1 est l'iMac !









Le nouveau Mac intégrant la puce Apple M1 est l'iMac !

19:23 :

Le nouvel iMac est TRÈS coloré ! Il est extrêmement plat, mais le célèbre "menton" n'a pas disparu.









Le nouvel iMac est TRÈS coloré ! Il est extrêmement plat, mais le célèbre "menton" n'a pas disparu.

19:24 :

La carte mère a été réduite, tout comme le système de ventilation. Cela permet un design bien plus compact.





La carte mère a été réduite, tout comme le système de ventilation. Cela permet un design bien plus compact.

19:25 :

L'écran est d'une diagonale de 24" ! La définition est de 4 480 X 2 520 pixels (4,5K).





L'écran est d'une diagonale de 24" ! La définition est de 4 480 X 2 520 pixels (4,5K).

19:26 :

L'iMac est équipé d'une caméra FceTime HD 1080p pour une meilleure qualité en visioconférence. Apple promet également un traitement logiciel spécifique pour améliorer la qualité de l'image.





L'iMac est équipé d'une caméra FceTime HD 1080p pour une meilleure qualité en visioconférence. Apple promet également un traitement logiciel spécifique pour améliorer la qualité de l'image.

19:27 :

Un nouveau système de microphones est également mis en place. Là aussi, la qualité devrait être en nette hausse.



Un nouveau système de microphones est également mis en place. Là aussi, la qualité devrait être en nette hausse.

19:28 :

Voici l'intérieur de l'iMac :



Voici l'intérieur de l'iMac :

19:29 :

Apple promet également un excellent son. Il y a désormais si haut-parleurs différents. Le Dolby Atmos est pris en charge.





Apple promet également un excellent son. Il y a désormais si haut-parleurs différents. Le Dolby Atmos est pris en charge.

19:30 :

L'ordinateur est ainsi équipé de la même puce Apple M1 que les Mac mini, MacBook Air et MacBook Pro sortis en fin d'année dernière. La puissance est donc au rendez-vous.





L'ordinateur est ainsi équipé de la même puce Apple M1 que les Mac mini, MacBook Air et MacBook Pro sortis en fin d'année dernière. La puissance est donc au rendez-vous.

19:33 :

L'iMac de 2021 est équipé de 2 ports Thunderbolt et 2 ports USB-C. Un nouveau connecteur magnétique est également de la partie. Un bloc d'alimentation est présent, et il intègre... un port Ethernet !







L'iMac de 2021 est équipé de 2 ports Thunderbolt et 2 ports USB-C. Un nouveau connecteur magnétique est également de la partie. Un bloc d'alimentation est présent, et il intègre... un port Ethernet !

19:33 :

Un nouveau clavier est proposé. Il est décliné dans les différentes couleurs correspondant aux iMac.



Un nouveau clavier est proposé. Il est décliné dans les différentes couleurs correspondant aux iMac.

19:34 :

Il y a un modèle en option équipé de Touch ID !



Il y a un modèle en option équipé de Touch ID !

19:34 :

Il y a également un modèle étendu.



Il y a également un modèle étendu.

19:34 :

La Magic Mouse et le Magic Trackpad sont également déclinés en couleurs.





La Magic Mouse et le Magic Trackpad sont également déclinés en couleurs.

19:36 :

Un passage sur le respect de l'environnement...





Un passage sur le respect de l'environnement...

19:37 :

Le nouvel iMac sera proposé à partir de 1 299 dollars (quatre couleurs) avec deux ports Thunderbolt, ou 1 499 dollars (sept couleurs) avec deux ports USB-C supplémentaires et le clavier avec Touch ID. Les précommandes seront lancées le 30 avril pour des livraisons en mai.







Le nouvel iMac sera proposé à partir de 1 299 dollars (quatre couleurs) avec deux ports Thunderbolt, ou 1 499 dollars (sept couleurs) avec deux ports USB-C supplémentaires et le clavier avec Touch ID. Les précommandes seront lancées le 30 avril pour des livraisons en mai.

19:39 :

Espionnage, infiltration d'Apple Park... La vidéo nous montre Tim Cook déguisé pour voler la puce M1 et l'intégrer à l'iPad.









Espionnage, infiltration d'Apple Park... La vidéo nous montre Tim Cook déguisé pour voler la puce M1 et l'intégrer à l'iPad.

19:41 :

Apple promet sans surprise d'excellentes performances par rapport aux précédents modèles.







Apple promet sans surprise d'excellentes performances par rapport aux précédents modèles.

19:42 :

Le stockage est deux fois plus rapide... et le maximum est doublé, à 2 To !



Le stockage est deux fois plus rapide... et le maximum est doublé, à 2 To !

19:43 :

Le port USB-C est désormais compatible Thunderbolt pour des connexions plus rapides et une compatibilité avec certains accessoires (dont le Pro Display XDR en 6K).



Le port USB-C est désormais compatible Thunderbolt pour des connexions plus rapides et une compatibilité avec certains accessoires (dont le Pro Display XDR en 6K).

19:43 :

Les modèles cellulaires sont désormais compatibles 5G.



Les modèles cellulaires sont désormais compatibles 5G.

19:46 :

Les caméras ont également été améliorées.



Les caméras ont également été améliorées.

19:48 :

La caméra TrueDepth est revue ! Elle intègre un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels, pratique pour dézoomer afin de faire rentrer tout le monde dans le cadre lors des visioconférences. C'est la fonctionnalité Center Stage.





La caméra TrueDepth est revue ! Elle intègre un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels, pratique pour dézoomer afin de faire rentrer tout le monde dans le cadre lors des visioconférences. C'est la fonctionnalité Center Stage.

19:49 :

Côté écran, le modèle 12,9" est équipé d'une dalle Mini-LED ! C'est l'écran Liquid Retina XDR, qui permet plus de luminosité et plus de contrastes.



Côté écran, le modèle 12,9" est équipé d'une dalle Mini-LED ! C'est l'écran Liquid Retina XDR, qui permet plus de luminosité et plus de contrastes.

19:50 :

Il y a 10 000 Mini-LED pour une précision du rétro-éclairage. Il y a 2 500 zones pouvant adapter leur luminosité.







Il y a 10 000 Mini-LED pour une précision du rétro-éclairage. Il y a 2 500 zones pouvant adapter leur luminosité.

19:53 :

Apple montre une vidéo de professionnels utilisant les nouveaux iPad Pro et attestant de sa grande puissance.



Apple montre une vidéo de professionnels utilisant les nouveaux iPad Pro et attestant de sa grande puissance.

19:55 :

Le Magic Keyboard est désormais aussi disponible en blanc.



Le Magic Keyboard est désormais aussi disponible en blanc.

19:56 :

Les prix démarrent à 799 dollars (11 pouces) ou 1 099 dollars (12,9 pouces). Les précommandes seront lancées le 30 avril pour une disponibilité en mai.





Les prix démarrent à 799 dollars (11 pouces) ou 1 099 dollars (12,9 pouces). Les précommandes seront lancées le 30 avril pour une disponibilité en mai.

19:58 :

Voici un résumé des nouveautés de l'iPad Pro :



Voici un résumé des nouveautés de l'iPad Pro :

19:58 :

Comme un air de famille...



Comme un air de famille...

20:00 :

De retour à Tim Cook, qui résume les annonces de ce soir : des évolutions pour l'Apple Card et Apple Podcasts, l'iPhone 12 violet, les AirTags, l'Apple TV, l'iMac et l'iPad Pro. C'est terminé !



De retour à Tim Cook, qui résume les annonces de ce soir : des évolutions pour l'Apple Card et Apple Podcasts, l'iPhone 12 violet, les AirTags, l'Apple TV, l'iMac et l'iPad Pro. C'est terminé !