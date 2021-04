Apple révolutionne son iMac avec la puce M1

C'est évidemment le design qui frappe en premier. Apple a largement rogné sur les marges autour de l'écran pour gagner en compacité et permettre d'utiliser une dalle d'une diagonale de 24" dans un châssis à peine plus grand que l'ancien modèle de 21,5". En revanche, le célèbre "menton" est toujours présent pour loger certains composants. Le dos de l'appareil est désormais parfaitement plat. L'ordinateur a une épaisseur de 11,5 millimètres ! Et il y a sept couleurs vives : l'argent, le rose, le vert, le bleu, le jaune, l'orange et le mauve. Toutes les déclinaisons arborent un cadre blanc.L'iMac de 2021 intègre un nouveau connecteur d'alimentation magnétique. Il dispose également d'une prise jack sur sa tranche, et deux ou quatre connecteurs USB-C (dont deux compatibles Thunderbolt) à l'arrière. L'iMac est livré avec un bloc d'alimentation, qui intègre un connecteur Ethernet sur les modèles haut de gamme. Apple promet également la meilleure expérience de visioconférence jamais intégrée dans un Mac grâce à une webcam FaceTime HD 1080p, de nouveaux micros plus performants ainsi qu'un système de son intégrant six haut-parleurs.Apple a adapté les accessoires pour correspondre aux nouveaux coloris, et le clavier au design légèrement remanié peut désormais intégrer le capteur d'empreintes digitales de Touch ID (pas sur le modèle d'entrée de gamme).L'ordinateur intègre donc la puce Apple M1, la même qui équipe les premiers Macs d'architecture Apple Silicon depuis la fin d'année dernière. On retrouve également 256 Go de stockage en entrée de gamme, avec 8 Go de RAM en standard. L'écran de 24" arbore une définition 4,5K.Côté tarifs, l'iMac de 2021 démarre à 1 449 € pour 256 Go de stockage, avec deux ports Thunderbolt et une puce Apple M1 dont le GPU intègre 7 coeurs. À partir de 1 669 €, la montée en gamme est flagrante avec deux ports USB-C supplémentaires, une puce Apple M1 avec un GPU intégrant 8 coeurs, et le bloc d'alimentation avec un port Ethernet. Tous les modèles standard sont équipés de 8 Go de RAM (le tarif des options n'est pas encore précisé). Notez que le modèle d'entrée de gamme n'est décliné qu'en quatre coloris.Cette nouvelle gamme d'iMac pourra être pré-commandée sur l'Apple Store dès le vendredi 30 avril pour une disponibilité en mai. En attendant la disponibilité d'une puce Apple Silicon plus musclée, l'iMac 27" reste au catalogue avec un tarif en légère baisse, désormais à partir de 1 999 € au lieu de 2 099 € précédemment. L'ancien iMac 21,5" avec processeur Intel, sans écran Retina, est toujours proposé à 1 249 €.