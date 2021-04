L'iPad Pro passe à la puce Apple M1

Le nouvel iPad Pro de 2021 conserve un design très familier mais Apple a profité de cette révision pour modifier un certain nombre de composants. On retrouve donc la puce Apple M1, avec jusqu'à 50% de performances brutes en plus que la puce Apple A12Z de l'ancien modèle, et jusqu'à 40% de puissance supplémentaire en ce qui concerne les graphismes. Il y a également jusqu'à 16 Go de RAM, un stockage deux fois plus rapide et jusqu'à 2 To de stockage. Le connecteur USB-C est désormais compatible Thunderbolt pour des débits quatre fois plus rapides et une compatibilité avec plus d'accessoires (dont l'écran Pro Display XDR en 6K). Sur les modèles cellulaires, Apple a intégré un modem 5G pour des débits plus importants.Apple a également amélioré les caméras. La grosse nouveauté se situe à l'avant avec une nouvelle caméra ultra grand-angle de 12 mégapixels avec un champ de vision de 122 degrés. Elle améliore la qualité des selfies et des sessions de visioconférence, et elle permet également la mise en place d'une nouvelle fonctionnalité, appelée Cadre centré, qui permet un ajustement automatique du zoom et donc du cadre pendant les conversations :Sur les modèles 12,9", Apple a mis en place un écran d'un nouveau type. Comme le Pro Display XDR, il intègre la technologie Mini-LED pour offrir plus de luminosité et des contrastes plus importants. Il y a 10 000 minuscules LED sous la dalle LCD, avec 2 500 zones dont la luminosité peut être contrôlée indépendamment. Lorsqu'une "local dimming zone" est éteinte, les noirs sont parfaitement noirs, comme sur un écran OLED.Côté tarifs, l'iPad Pro 11" démarre toujours à 899 € pour 128 Go de stockage, jusqu'à 2 109 € pour 2 To, avec la 5G en supplément pour 170 €. Pour l'iPad Pro 12,9", les prix sont plus élevés avec un tarif qui débute à 1 219 € au lieu de 1 119 € précédemment. Les tarifs grimpent jusqu'à 2 599 € pour le modèle de 2 To cellulaire !Les nouveaux modèles d'iPad Pro seront disponibles à la précommande sur l'Apple Store dès le vendredi 30 avril, et les premières livraisons sont attendues pour la seconde moitié du mois de mai.