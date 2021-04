Apple présente enfin ses AirTags !

, annonce Apple. Avec les AirTags, il est justement question de tout retrouver. Le petit accessoire circulaire peut être accroché à un trousseau de clés, glissé dans un sac ou dans un portefeuilles... et il apparaît tout simplement dans l'application Localiser parmi vos appareils Apple géolocalisables et les produits de marques tierces compatibles avec le réseau Localiser , présenté un peu plus tôt ce mois-ci.L'appareil émet un petit signal Bluetooth qui peut être détecté par les appareils environnants, et compte sur la puissance du réseau Localiser, qui comprend des millions d'utilisateurs d'iPhone, d'iPad et de Mac partout dans le monde, pour le capter et communiquer sa géolocalisation sur iCloud, le tout de manière sécurisée bien évidemment. Lorsque l'AirTag est détecté, à proximité ou par un tiers, l'iPhone dirige alors son propriétaire vers celui-ci, via Apple Plans à distance ou avec des indications plus précises à quelques mètres. Grâce à l'intégration de l'Ultra Wideband, la géolocalisation est encore plus précise à proximité pour les utilisateurs d'iPhone 11 ou 12.En cas de perte, il suffit d'activer le mode Perdu pour déclencher la recherche du réseau Localiser. Il est possible de faire sonner l'AirTag s'il est à proximité, et de paramétrer l'accessoire pour communiquer ses coordonnées à la personne qui trouverait un AirTag égaré, grâce à une compatibilité avec la technologie NFC (comme Apple Pay). Apple insiste sur la protection de la vie privée : tout est systématiquement anonymisé et aucune donnée n'est conservée par Apple. Apple a également mis en place une fonctionnalité pour éviter l'espionnage : un AirTag inconnu qui s'approcherait un peu trop près de votre iPhone de manière prolongée, sans être à proximité de son propriétaire, se mettrait à sonner.L'AirTag intègre une pile bouton standard qui peut être changée par l'utilisateur à tout moment. Son autonomie est supérieure à un an selon Apple. L'AirTag est résistant à l'eau (indice de protection IP67), ce qui permet donc de l'utiliser dans n'importe quelle situation. Côté tarifs, comptez 35 € l'unité, ou 119 € pour le lot de quatre. Les précommandes seront lancées ce vendredi 23 avril à 14h, pour une disponibilité le vendredi 30 avril. Il est possible de faire graver gratuitement ses AirTags, ce qui pourrait être assez pratique pour les distinguer.Notez qu'Apple compte bien vendre quelques accessoires avec les AirTags. Apple a ainsi déjà référencé une lanière à 35 € (ou 45 € en cuir) ainsi qu'un porte-clés en cuir à 39 € , ainsi qu'un porte-clés de Belkin à 13,95 € et une protection avec cordon à 13,95 € . Il y a également trois produits conçus par Hermès : un porte-clés à 349 € , un accessoire de bagage à 449 € et un accessoire de sac à 299 € . Bien sûr, les accessoiristes devraient s'en donner rapidement à coeur joie chez les différents revendeurs.