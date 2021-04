L'Apple TV 4K passe à la puce A12, avec une nouvelle télécommande

L'Apple TV 4K ne change pas de design mais les composants sont désormais un peu plus au goût du jour. Exit la puce Apple A10X, bonjour la puce Apple A12 pour plus de puissance dans les jeux vidéos et la lecture de vidéos — il est désormais possible de lire des vidéos 4K en HDR ou Dolby Vision à 60 images par seconde. Le nouveau boîtier prend désormais en charge le HDMI 2.1, le Wi-Fi 6 et le protocole Thread inauguré avec le HomePod mini.Tant attendue, la nouvelle télécommande Siri Remote intègre des touches directionnelles physiques qui sont également tactiles : il est par exemple possible d'effectuer des gestes circulaires sur l'anneau extérieur pour lancer une avance ou un retour rapide. Le bouton central est également tactile et peut faire office de trackpad. Il y a désormais un bouton retour, un bouton de mise en sourdine et un bouton d'alimentation pour le téléviseur. Le bouton pour Siri est situé à droite, sur la tranche. Cette nouvelle télécommande peut contrôler les téléviseurs via infrarouge ou CEC.L'Apple TV 4K de 2021 est toujours déclinée en deux versions, à 199 € pour 32 Go et 219 € pour 64 Go. L'Apple TV classique est toujours vendu à 159 € , désormais avec la nouvelle télécommande. Cette nouvelle télécommande Siri Remote est également proposée séparément, à 65 € . Les précommandes de ce nouvel Apple TV 4K seront lancées sur l'Apple Store ce vendredi 30 avril, pour de premières livraisons dans la seconde partie du mois de mai.