Un nouveau coloris mauve pour les iPhone 12 et 12 mini

Si vous hésitiez entre les cinq coloris de l'iPhone 12 ou de l'iPhone 12 mini, vous pourrez désormais hésiter avec un sixième : Apple a profité de la première conférence de l'année qui se tenait ce soir pour lever le voile sur une nouvelle déclinaison mauve (violette pour les intimes) qui sera disponible à la précommande sur l'Apple Store ce vendredi 23 avril à 14h pour de premières livraisons attendues une semaine plus tard, le vendredi 30 avril.Cette nouvelle robe est proposée pour l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini, mais pas sur les modèles Pro qui gardent des coloris plus classiques. Il n'y a bien sûr aucune autre différence, technique ou tarifaire.