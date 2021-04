watchOS 7.4 en version RC, bientôt lancé pour tous

watchOS 7.4 apporte de nouvelles fonctionnalités, des améliorations et des correctifs, notamment :



• Possibilité de déverrouiller votre iPhone X et modèles ultérieurs avec l’Apple Watch lorsque vous tentez d’utiliser Face ID tout en portant un masque de protection

• Possibilité de classifier les types d’appareils Bluetooth dans Réglages afin de permettre l’identification correcte des écouteurs pour les notifications audio

• Possibilité de diffuser le contenu audio et vidéo des cours Apple Fitness+ sur les téléviseurs et appareils compatibles AirPlay 2

• Prise en charge de l’app ECG sur l’Apple Watch Series 4 ou modèle ultérieur en Australie et au Vietnam

• Prise en charge des notifications d’arythmie en Australie et au Vietnam

Le lancement est imminent pour watchOS 7.4 ! Après avoir passé près de trois mois en version bêta, la mise à jour devrait être disponible la semaine prochaine en même temps qu'iOS 14.5 . La versionde watchOS 7.4 a été envoyée aux développeurs hier soir, et c'est cette mouture qui sera déployée pour le grand public la semaine prochaine si aucun bug trop gênant n'est détecté d'ici-là.La principale nouveauté de watchOS 7.4 sera la possibilité d'aider les utilisateurs d'iPhone à déverrouiller Face ID lorsqu'ils portent un masque. Si la reconnaissance faciale de l'iPhone détecte que l'utilisateur porte un masque et que l'Apple Watch est à proximité, attachée au poignet et déverrouillée (avec un code activé), elle permettra alors de déverrouiller Face ID avec un scan partiel du visage.D'autres petites nouveautés seront au programme. Voici les notes de version de cette future mise à jour :