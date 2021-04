De nouveaux coloris de bracelets pour l'Apple Watch

Comme à chaque printemps, Apple a profité de sa première conférence de l'année pour redonner un petit coup de frais aux coloris de certains de ses accessoires. Il y a de nouvelles couleurs pour les étuis de l'iPhone 12 , et il y a aussi de nouvelles déclinaisons pour les bracelets de l'Apple Watch. Du côté des bracelets Sport, il y a le Melon, le Bleu Capri et le Vert anglais, à 49 € . Du côté des bracelets Boucle unique, il y a la Pistache, le Melon et le Bleu Calvi, à 49 € . Du côté des bracelets Boucle unique tressée, il y a la Pistache et l'Orange électrique, à 99 € . Il y a aussi du nouveau sur les bracelets Boucle Sport avec le Cristaux de sel, Abysse, Tournesol et Olive, à 49 € . Le bracelet à maillons gagne le coloris Blanc craie, à 99 € . Enfin, le bracelet Sport Nike est désormais décliné en Hasta/Argent clair, Bleu chlorine/Vert aurore et Gris fer/Noir, à 49 € Tous ces modèles sont disponibles à la commande immédiatement, pour une livraison d'ici une semaine à dix jours. Apple renouvelle sa collection de bracelets deux fois par ans, et la prochaine mise à jour aura lieu cet automne à l'occasion de la présentation de l'Apple Watch Series 7, qui pourrait être la toute première à s'éloigner du design originel présenté en 2014.