Le Magic Keyboard de l'iPad décliné en blanc

En marge de la présentation de l'iPad Pro de 2021 hier soir, Apple a levé le voile sur une nouvelle déclinaison du Magic Keyboard, qui existe désormais aussi en blanc. Il n'y a pas de nouvelle fonctionnalité ou de changement de tarif, juste ce nouveau coloris que l'on abordera avec prudence en raison du risque accru de traces ou de variations de teinte avec le vieillissement. Cette nouvelle édition blanche n'est pas encore disponible à la commande, mais on imagine que cela sera le cas avec l'ouverture des précommandes de l'iPad Pro de 2021 le vendredi 30 avril.Le Magic Keyboard de l'iPad Pro 11" et de l'iPad Air 4 est toujours proposé à 339 € , et celui de l'iPad Pro 12,9" à 399 € . Logitech a présenté une alternative plus abordable pour les nouveaux iPad Pro avec son Combo Touch affiché à 199,95 € pour 11" et 229,95 € pour 12,9".