iMac : le clavier Magic Keyboard avec Touch ID compatible avec les Macs M1

C'est une nouveauté à laquelle on ne s'attendait franchement pas : l'iMac de 2021 présenté hier soir est livré, dans ses configurations haut de gamme tout du moins, avec un clavier équipé de Touch ID. Le capteur d'empreintes digitales est logé dans une touche en haut à droite du Magic Keyboard, qui permet donc enfin à l'iMac de disposer d'un système d'authentification biométrique.Le nouvel iMac n'est pas encore en vente — les précommandes seront lancées dès le vendredi 30 avril mais les livraisons n'auront pas lieu avant la seconde moitié du mois de mai — et ce nouveau clavier n'est pas encore référencé sur la boutique en ligne d'Apple. Ce n'est qu'une question de temps : comme l'a confirmé Rene Ritchie , ce clavier pourra bien être utilisé avec Touch ID sur les autres Macs équipés de la puce Apple M1, que cela soit le MacBook Air, le MacBook Pro ou surtout le Mac mini. ll devrait donc rencontrer un certain public en dehors de l'iMac. Il pourra également fonctionner sur les Macs dotés de processeurs Intel, mais sans la prise en charge de Touch ID.Pendant longtemps, l'hypothèse de l'arrivée de Touch ID sur l'iMac nous a semblé improbable : entre la hausse de la consommation et donc la baisse de l'autonomie du clavier (Apple n'a d'ailleurs pas communiqué sur la différence d'autonomie entre le Magic Keyboard avec ou sans Touch ID), la hausse du coût de cet accessoire et la pertinence de Face ID sur un tout-en-un qui n'a pas les mêmes problématiques d'épaisseur qu'un MacBook, on aurait plutôt tablé sur l'arrivée d'une technologie de reconnaissance faciale.L'intégration de Face ID sur l'iMac serait d'ailleurs bien en projet , affirmait Mark Gurman en janvier dernier, mais ce projet aurait été repoussé pour le moment. Des traces de travaux sur la prise en charge de Face ID par macOS ont d'ailleurs été repérées au sein de macOS 11 dès l'été dernier. Ce sera sans doute pour une future mise à jour, mais Touch ID devrait garder une existence parallèle, au moins pour les utilisateurs de MacBook et de Mac mini.