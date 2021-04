Comment changer la pile CR2032 d'un AirTag

AirTags have a user-replaceable coin cell battery that Apple says should last for about a year. There’s a little tutorial on iOS teaching you how to perform the delicate operation. pic.twitter.com/g0g61MCnSB — Guilherme Rambo (@_inside) April 20, 2021

Les AirTags, présentés par Apple hier soir, ne sont pas équipés d'une batterie rechargeable mais d'une pile bouton CR2032. Grâce à l'efficacité énergétique du Bluetooth LE et la faible consommation de la puce Apple U1, Apple estime à plus d'un an l'autonomie de son petit traqueur. Pour cette estimation, Apple a pris une utilisation assez intensive :Dans la vraie vie, ce devrait être bien moins et les AirTags pourraient donc avoir une autonomie record.Mais que se passe-t-il lorsque la pile arrive à plat ? Il n'y a pas la moindre vis à l'arrière de l'AirTag, mais le remplacement de la pile reste tout à fait possible et il est extrêmement simple : comme le montre la vidéo suivante, récupérée au sein d'iOS 14.5 et partagée par Guilherme Rambo , il suffit de presser sur l'arrière de l'AirTag avec deux doigts, puis de tourner pour faire coulisser le châssis et libérer la pile à remplacer.En terme de coût, les piles CR2032 sont standard, répandues et très abordables : elles sont souvent vendues en pack un peu partout pour quelques euros (il y a par exemple beaucoup de modèles différents chez Amazon ), avec un coût final inférieur à un euro par pile. C'est donc relativement négligeable, mais à prendre en compte à l'achat d'un ou de plusieurs AirTags : c'est un produit qui nécessitera probablement plusieurs piles sur sa durée de vie totale.