Cadre centré : la webcam de l'iPad Pro suit les personnes

Avec l'iPad Pro de 2021, qui a été officiellement présenté par Apple hier soir, Apple a mis en place tout un tas de nouveautés plus ou moins techniques destinées aux utilisateurs les plus exigeants. Et puis il y a la fonctionnalité Cadre centré, ou Center Stage dans la langue de Tim Cook, que l'on imagine bien venir s'inviter sur d'autres produits.La fonctionnalité cadre centré dépend d'un nouveau composant : une nouvelle caméra frontale ultra grand-angle de 12 mégapixels qui dispose d'un champ de vision de 122 degrés. Cette nouvelle webcam, couplée à une bonne louche d'apprentissage automatique, permet de mettre à profit le surplus de mégapixels et le champ de vision démesuré pour suivre le ou les sujets au fil de leurs déplacements. Apple l'explique très bien elle-même :C'est redoutable de simplicité, et cela apporte une toute nouvelle dynamique aux sessions de visioconférence. Notons au passage que cette nouveauté ne sera pas réservée à FaceTime : Apple a précisé que cette fonctionnalité sera ouverte aux développeurs qui pourront donc l'intégrer dans des applications concurrentes.Si l'iPad Pro est destiné à concentrer tout ce qu'Apple est capable de faire de mieux dans l'environnement iOS, la tablette professionnelle d'Apple est loin d'être le seul outil utilisé par tout un chacun pour la visioconférence. D'autres produits pourraient bénéficier de cette intéressante avancée, à commencer par l'iPhone. On pourrait aussi attendre cette évolution sur le Mac, même si la problématique d'épaisseur de l'écran limite les évolutions sur les modèles portables. C'est en tout cas une nouveauté dont la généralisation semble inévitable à terme, et dont on guettera avec impatience l'arrivée sur d'autres produits.