iPad Pro M1 : la RAM à 8 Go ou 16 Go selon les modèles

Lors de la présentation de l'iPad Pro de 2021 hier soir, Apple a annoncé que sa tablette haut de gamme intégraitsans donner plus de détails sur le sujet. La fiche technique de l'iPad Pro publiée sur le site d'Apple nous donne la subtilité qui nous manquait : les 16 Go de mémoire vive sont intégrés sur les modèles embarquant 1 To ou 2 To de stockage. Pour les modèles moins capacitaires, avec 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage, il faudra se contenter de 8 Go.Il ne sera pas possible de configurer l'iPad Pro avec 16 Go de mémoire vive sans choisir 1 To ou 2 To de stockage : Apple n'offre pas la moindre option à l'achat de la tablette. Certains utilisateurs ayant des usages intenses mais peu de besoins de stockage pourront ainsi regretter ce choix, qui implique un ticket d'entrée des modèles intégrant 16 Go de RAM à 1 669 € pour 11" ou 1 989 € pour 12,9".C'est en tout cas un joli progrès pour la quantité de mémoire vive intégrée à l'iPad Pro, même sur les modèles d'entrée de gamme : sur la gamme de 2020, tous les modèles plafonnaient à 6 Go . Cette évolution est un gage de pérennité pour ces nouveaux modèles, et cela peut aussi ouvrir la porte à de nouveaux usages, par exemple avec iPadOS 15 dont la présentation est attendue à la WWDC en juin prochain...