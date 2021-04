Baisse du prix de l'écran nano-texturé sur l'iMac 27''

Suite à la présentation de l'iMac de 2021 hier soir, Apple a légèrement baissé les tarifs des modèles 27", qui restent inchangés au catalogue en attendant l'arrivée d'une puce Apple Silicon plus musclée, peut-être en fin d'année. Les iMac 27" sont désormais proposés à partir de 1 999 € au lieu de 2 099 € sur l'Apple Store , et Apple a également baissé le tarif de l'écran nano-texturé (anti-reflets) proposé en option, qui est pratiquement divisé par deux. Jusqu'ici de 625 €, le supplément est désormais de 345 €.Toute baisse de tarif est bonne à prendre, mais nous ne pouvons que vous conseiller d'attendre si votre achat n'est pas urgent : l'iMac 27" vient de prendre un sacré coup de vieux avec la présentation du modèle 24" équipé de la puce Apple M1, et une révision du même acabit est attendue pour ce grand modèle dans les prochains mois.