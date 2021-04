Spoiler alert : l'écran de l'iMac 24" mesure... 23,5''

Quelle est la diagonale d'écran de l'iMac de 24 pouces qui a été présenté par Apple hier soir ? D'instinct, il est plutôt tentant de répondre 24 pouces : il y a un petit côté naturel à ne pas forcément chercher à tout remettre en cause. C'est sans compter sur le département marketing d'Apple qui, après avoir toujours donné une mesure précise au premier chiffre après la virgule — il était encore question hier soir de l'iPad Pro de 12,9" — a décidé qu'il en serait autrement pour le nouvel iMac, qui gagnerait supposément à arborer fièrement un chiffre arrondi. La fiche technique du nouveau tout-en-un pommé vient éhontément rétablir la vérité :Un demi pouce, c'est 1,27 centimètre. C'est peu... et c'est quand même beaucoup : c'est par exemple la différence exacte entre l'iPhone 12 mini (5,4") et l'iPhone 12 classique (6,1"). L'importance d'une telle différence est moindre sur une diagonale aussi importante, mais ce n'est en tout cas pas négligeable. Et c'est surtout un dangereux précédent : s'il est communément accepté d'en faire des tonnes sur les superlatifs lorsqu'il s'agit de vanter les mérites d'une nouveauté, chacun ayant appris à faire la part des choses, les chiffres sont un point de repère objectif et précis qu'il serait préférable de ne pas venir manipuler. Question de confiance.