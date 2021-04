Les tarifs des options de l'iMac M1

L'iMac équipé de la puce Apple M1 présenté hier soir est décliné en trois versions standard, et Apple propose également plusieurs options à la configuration lors d'un achat sur l'Apple Store . Les précommandes ne seront lancées que le vendredi 30 avril, mais nous avons pu consulter le tarif des différentes options qui seront proposées.Sur les trois modèles, le passage de 8 Go à 16 Go de RAM sera facturé 230 €. La montée en gamme du stockage dépendra ensuite des modèles. Sur le modèle d'entrée de gamme à 1 449 € , équipé de 256 Go en standard, Apple proposera de passer à 512 Go pour 230 € ou à 1 To pour 460 €. Sur le modèle supérieur à 1 669 € et seulement sur celui-ci, il sera possible d'aller jusqu'à 2 To pour 920 €. Sur le modèle haut de gamme à 1 899 € , intégrant 512 Go en standard, l'option pour passer à 1 To coûtera 230 € et celle pour 2 To sera à 690 €.Sur le modèle d'entrée de gamme, Apple proposera une option à 26 € pour l'intégration du connecteur Gigabit Ethernet au bloc d'alimentation ( en savoir plus ). Ce chargeur est proposé en standard sur les modèles supérieurs. Toujours sur ce modèle, il sera possible d'opter pour un clavier avec Touch ID pour un supplément de 50 €, ou pour un modèle avec Touch ID et pavé numérique pour 76 €. Il sera aussi possible de remplacer la Magic Mouse par un Magic Trackpad pour un surplus de 50 €.Sur les deux modèles supérieurs, déjà livrés par défaut avec un clavier intégrant Touch ID, il sera possible d'opter pour un clavier avec pavé numérique pour 26 €. Il sera également possible de choisir le Magic Trackpad au lieu de la Magic Mouse pour 50 €.Il est probable que le chargeur avec ou sans connecteur Gigabit Ethernet ainsi que les Magic Keyboard, Mouse et Trackpad colorés soient rapidement mis en vente à l'unité, ce qui permettra notamment d'apporter la prise en charge de Touch ID au Mac mini ( en savoir plus ). Le tarif à l'unité de ces accessoires n'est pas encore connu.