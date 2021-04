MagSafe, cartes SD, HDMI, le MacBook Pro 2021 en fuite ?

Ils ont très bien choisi leur jour. Un groupe de pirates appelé REvil, aka Sodinokibi, s'est vraisemblablement attaqué à Quanta, une entreprise taïwanaise qui sous-traite la fabrication de produits électroniques pour divers grands comptes, incluant Apple. Hier, jour de keynote , l'équipe de REvil a exigé sur un portail du dark web qu'Apple paie une rançon de 50 millions de dollars pour éviter la publication de documents confidentiels relatifs à ses produits. The Record , qui relate l'affaire, explique que Quanta aurait été visé en premier mais aurait refusé de plier. Le groupe de hackers se serait alors retourné contre son plus gros client, celui qui a peut-être le plus à perdre puisque ce sont ses produits qui se seraient retrouvés dans les documents volés.Afin de prouver son sérieux et inciter Apple à céder à ses demandes, REvil a publié quelques documents techniques sans grande importance apparente, avec des schémas industriels de produits déjà connus. Une analyse plus poussée des fichiers disponibles révèle tout de même quelques détails croustillants, nous apprend 9To5Mac . On y trouve en effet des références à deux modèles de MacBook Pro dont les noms de code seraient J314 et J316, et il y a la confirmation de la présence d'un connecteur MagSafe, d'un lecteur de cartes SD et d'un port HDMI.Ces noms de code ne sont pas inconnus : le journaliste Mark Gurman les avaient déjà révélés en janvier dernier en affirmant que le chargeur MagSafe ferait bien son retour. En février, Ming-Chi Kuo parlait également de MagSafe mais aussi du lecteur de cartes SD et du port HDMI. Les documents publiés par REvil semblent donc bien confirmer ces rumeurs. Au rayon des bombes, Ming-Chi Kuo mentionnait enfin la disparition de la Touch Bar Ces deux références devraient logiquement concerner le successeur du MacBook Pro 13,3" haut de gamme (qui pourrait passer à une diagonale de 14") ainsi que du MacBook Pro 16". Plusieurs sources parlent d'un lancement prévu dans le courant du second trimestre avec l'intégration d'une puce Apple Silicon de seconde génération. Les machines inaugureraient un nouveau design plus angulaire avec des parties basses et hautes du châssis qui seraient parfaitement plates, comme sur l'iMac M1 . Les documents consultés par 9To5Mac permettent de déterminer le passage à l'étape deen mars 2021, ce qui valide l'hypothèse d'un lancement en seconde partie d'année.9To5Mac a enfin déniché deux références de Macs totalement nouvelles : les modèles J374 et J375. Ils pourraient correspondre à un futur Mac mini haut de gamme pour remplacer la dernière référence encore équipée d'un processeur Intel, mais il n'y a pas plus d'infos sur le sujet. Pour le moment ?