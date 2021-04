Le MacBook Pro de 2021 se dévoile encore un peu plus

Les hackers du groupe REvil, qui ont hier commencé à faire chanter Apple après être parvenu à dérober des documents confidentiels sur ses produits en cours d'élaboration chez son sous-traitant Quanta, sont vraisemblablement passés à une nouvelle étape. Selon 9To5Mac , REvil a publié de nouveaux schémas industriels relatifs au futur MacBook Pro 16" de 2021. Seulement quelques heures après les précédentes révélations , nous pouvons découvrir l'agencement des nouveaux ports. Avec une confirmation en bonus : oui, Apple laisserait bien tomber la Touch Bar et les traditionnelles touches de fonction feraient leur retour, tout en conservant le capteur d'empreintes digitales de Touch ID tout à droite du clavier.Selon les documents consultés par nos confrères, Apple chamboulerait bien les connecteurs présents sur le MacBook Pro. À gauche, il y aurait le grand retour du connecteur MagSafe, deux connecteurs USB-C ainsi que la classique prise jack. À droite, Apple réintègrerait un port HDMI, un troisième port USB-C et le tant regretté lecteur de cartes SD. Il y aurait ainsi un port USB-C de moins que sur les modèles actuels, mais avec une connectique bien plus complète. Le visuel ci-dessous a été conçu par Parker Ortolani.À moins que tout ceci ne soit qu'un gigantesque canular, ce qui semble de moins en moins probable au vu des visuels publiés par REvil, il semblerait bien que le design du futur MacBook Pro de 2021, version 14" et 16" pour succéder aux deux modèles encore pourvus de processeurs Intel, ait été éventé plusieurs mois avant son lancement attendu pour le second semestre