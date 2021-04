Une première version bêta pour macOS 11.4

Alors que macOS 11.3 et ses nombreuses nouveautés sera disponible la semaine prochaine, les ingénieurs d'Apple ne trainent pas et la première version bêta de macOS 11.4 a été envoyée aux développeurs hier soir. Au programme, 3,08 Go de bonheur mais pas la moindre nouveauté visible, tout du moins au premier abord. Dans les notes partagées aux développeurs, Apple indique la prise en charge sur les Macs Intel des cartes graphiques AMD Navi basées sur l'architecture RDNA2 (6800, 6800XT et 6900XT). Et c'est tout.Après une version 11.3 chargée en évolutions, macOS 11.4 n'a pas encore révélé tous ses secrets mais le menu devrait logiquement être plus maigre : nous nous approchons en effet de la WWDC , qui aura lieu durant le mois de juin et qui sera l'occasion pour Apple de nous présenter les nouveautés de macOS 12.