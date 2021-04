AppleCare+ maintenant disponible pour l'Apple TV

En marge de la présentation de l'Apple TV 4K de seconde génération et de la nouvelle télécommande Siri Remote, Apple a discrètement lancé AppleCare+ pour Apple TV. L'assurance d'Apple, qui permet de pousser la garantie à trois ans et surtout de couvrir les dommages accidentels, est à 29 € . En cas de dommage accidentel à l'Apple TV, son cordon d'alimentation ou sa télécommande, la franchise de réparation sera de 15 €.L'Apple TV n'est a priori pas un produit à risque, généralement utilisé de manière fixe et rangé dans un meuble télé, mais la télécommande peut être beaucoup plus malmenée. La nouvelle Siri Remote en aluminium semble bien plus solide que l'ancien modèle, et elle coûte 65 € lorsqu'elle est achetée séparément. AppleCare+ pour Apple TV devrait rencontrer bien moins de succès que pour l'iPhone ou le Mac, mais après tout pourquoi pas.