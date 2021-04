Magic Keyboard : Touch ID incompatible avec l'iPad

Pour accompagner l'iMac de 2021 , le premier à intégrer une puce Apple Silicon et à inaugurer un nouveau design depuis 2012, Apple a fait évoluer son clavier externe Magic Keyboard. Avec un design aux coins plus arrondis et une adaptation aux couleurs de l'iMac, le nouveau clavier se distingue aussi par la présence ( optionnelle sur le modèle d'entrée de gamme) du capteur d'empreintes digitales de Touch ID en haut à droite du clavier.On ne connaît pas encore les tarifs de ce nouveau clavier, qui sera bien vendu à l'unité dans des versions avec ou sans pavé numérique. Mais on sait qu'il sera bien pleinement compatible avec les différents Macs M1 , ce qui inclut donc le MacBook Air et le MacBook Pro ainsi que le Mac mini qui va ainsi gagner une solution d'authentification biométrique.Le nouvel iPad Pro étant également équipé d'une puce Apple M1, certains se sont posés la question : sera-t-il possible d'utiliser le module Touch ID de ce clavier pour déverrouiller l'iPad ? Nos confrères de MacRumors ont obtenu la réponse : c'est non. Il n'y a pas plus de détails sur le sujet : il n'est pas exclu qu'Apple apporte cette prise en charge avec une future mise à jour logicielle, mais il n'y a pour le moment eu aucune communication officielle.Pourquoi vouloir utiliser Touch ID sur un clavier externe avec un iPad déjà équipé de la reconnaissance faciale de Face ID ? Il y a plusieurs raisons possibles : l'iPad peut parfaitement être utilisé avec des écrans externes (même le Pro Display XDR de 32") avec un utilisateur qui n'est plus en face de la tablette, et Face ID peut être problématique lorsque l'utilisateur porte un masque. Et au-delà de ces raisons, il paraît légitime voire naturel d'utiliser une technologie présente sous ses doigts sans avoir à se poser la question de sa prise en charge logicielle au sein d'un même écosystème. Apple est célèbre pour l'interopérabilité de ses produits et on espère donc que les développeurs de Cupertino apporteront cette prise en charge sur une future version d'iPadOS.