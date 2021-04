Hello, un nouvel économiseur d'écran caché sur macOS 11.3

C'est un hommage au tout premier Macintosh de 1984 qui a été amplement utilisé lors de la présentation de l'iMac de 2021 cette semaine : le fameux "Hello" manuscrit a été décliné en économiseur d'écran au sein de macOS 11.3 . Il est a priori réservé aux nouveaux iMac, mais nos confrères de 9To5Mac ont repéré qu'il était bien présent dans les entrailles de macOS et qu'il était facile de l'activer sur n'importe quel Mac.Pour cela, il faut aller chercher le fichier en question : il se trouve dans Macintosh HD > Système > Bibiliothèque > Screen Savers. Si vous tentez d'ouvrir le fichier "Hello.saver", les Préférences Système retourneront une erreur en affirmant que l'économiseur d'écran est déjà installé. Pour contourner la limitation, il vous suffit de glisser le fichier sur le bureau et d'en changer le nom, par exemple en "Coucou.saver", puis de l'ouvrir. Les Préférences Système acceptent alors son installation.Il y a des options pour sélectionner le thème (Tons doux, Spectre, Minimal ou tous), qui peut être identique à l'apparence du système (mode sombre ou clair) et afficher « bonjour » dans toutes les langues ou seulement dans la langue du système.Selon vos réglages, le nouvel économiser d'écran va donc écrire « bonjour » de manière animée dans différentes langues, dans différentes couleurs et sur différents fonds.La version finale de macOS 11.3 est attendue pour la semaine prochaine et vous pourrez donc activer ce nouvel économiseur d'écran sur votre Mac avec cette mise à jour si vous le souhaitez. L'événement est tout à fait anecdotique mais plutôt rare : Apple ne touche que très rarement à ses économiseurs d'écran et un peu de frais ne fait pas de mal.