Le design de l'iMac M1 ne fait pas l'unanimité

Un nouveau design ne fait jamais l'unanimité. Plus une refonte tranche avec les précédents modèles, plus les habitudes sont bousculées et les critiques susceptibles d'émerger. Sans surprise, la présentation de l'iMac M1 a fait couler beaucoup d'encre, que cela soit sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires des différents articles traitant du sujet.Neuf ans après le précédent design, l'iMac de 2021 a surpris. Il y a bien sûr les couleurs, à la fois pastel à l'avant et vives à l'arrière. Il y a aussi la préservation du fameux "menton" sous l'écran, l'absence de logo sur celui-ci, ou encore la vitre blanche (ou plutôt gris clair) autour de la dalle alors que l'on avait l'habitude du noir.SI les critiques sont fréquentes, il est très inhabituel de voir les internautes s'amuser à "corriger" le travail des designers d'Apple sur les réseaux sociaux. Il faut dire qu'Apple a donné le bâton pour se faire battre : le design de l'iMac de 2021 est à la fois surprenant et très familier. Il ne manque ainsi pas grand chose pour retomber en terrain connu ! Nous avons recréé des visuels correspondant aux quatre propositions qui ne cessent de revenir. Les voici :Ces quatre propositions sont parfaitement réalistes. Les deux premières sont purement esthétiques, avec une façade noire au lieu d'une façade blanche, ou une façade totalement unie qui rappellera des souvenirs aux anciens utilisateurs de l'iMac G5. Sans oublier le retour du logo d'Apple pour donner plus de consistance au menton. Les deux suivantes concernent la suppression de ce menton et nécessitent le déplacement des composants à l'arrière de l'écran de l'iMac. C'est ce qu'Apple a fait pendant de nombreuses années sans que cela ne pose de problème particulier. L'épaisseur du châssis serait inévitablement supérieure, bien sûr.Ce qui est le plus étonnant dans la décision d'Apple est peut-être l'absence de choix pour le coloris de la façade. Apple s'est donnée la peine de créer sept déclinaisons différentes pour son iMac, avec l'horreur logistique que cela implique, et pas une seule ne permet d'avoir une façade noire. C'est pourtant quelque chose dont Apple a parfaitement l'habitude : les deux choix ont par exemple existé pendant des années sur l'iPhone, et c'est toujours le cas sur l'iPad ou l'iPad mini. Apple se serait aisément évitée pas mal de critiques.Reste à savoir ce qu'Apple compte faire avec les futurs modèles qui remplaceront l'iMac 27". Vous l'aurez remarqué, l'iMac 24" n'est pas décliné en noir ou en gris sidéral. Or, le noir et le gris sidéral sont souvent associés aux produits professionnels de la marque, et il ne serait pas si étonnant qu'Apple réserve cette option aux grands modèles, plus puissants et plus complets. Rendez-vous peut-être en fin d'année...