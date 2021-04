Le plein de rumeurs sur les nouveautés d'iOS 15

Apple prévoit d'importantes évolutions pour iOS 15 et iPadOS 15 cette année, affirme le toujours bien informé Mark Gurman sur Bloomberg . Le journaliste affirme qu'Apple prévoit de nouvelles manières de gérer les notifications, un écran d'accueil repensé pour l'iPad, une refonte de l'écran verrouillé, et de nouvelles options pour mieux gérer sa vie privée.Concernant les notifications, iOS pourrait les gérer différemment selon des préférences relatives au statut de l'utilisateur. L'utilisateur pourrait mettre en place des comportements différents selon qu'il est en train de dormir, conduire, travailler, ou toute autre action pouvant être ajoutée manuellement à la liste. Il serait possible de passer d'un statut à l'autre grâce à un menu présent depuis l'écran verrouillé et le centre de contrôle, et sans doute via des automatismes. Apple devrait aussi créer une option pour répondre automatiquement à des messages en fonction du statut. Mark Gurman ajoute qu'Apple travaillerait également sur de nouvelles fonctionnalités pour son application Messages, dans l'optique de mieux concurrencer des concurrents comme WhatsApp.

iOS 14 et iPadOS 14

Mark Gurman évoque une fonctionnalité qui permettrait de révéler à l'utilisateur les applications qui prélèvent des données personnelles. Il y aurait aussi des nouveautés spécifiques à l'iPad, dont la possibilité de placer des widgets n'importe où sur la grille de l'écran d'accueil. La grille d'applications complète pourrait être remplacée par les widgets, qui ne seraient ainsi plus forcément séparés des apps.Les changements abordés ici ne sont bien sûr pas exhaustifs. Des nouveautés seraient bien sûr aussi dans les tuyaux pour macOS 12, mais Mark Gurman précise qu'elles seraient bien moins importantes que l'année dernière avec le changement de design du système du Mac. Apple dévoilera iOS 15 et iPadOS 15, macOS 12, watchOS 8 et tvOS 15 à l'occasion de la WWDC qui se tiendra le 7 juin . Les systèmes entreront alors en version bêta, avec une sortie pour le grand public prévue à la rentrée de septembre.