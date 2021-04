Premiers déballages et démos des AirTags

Les AirTags sont là ! Enfin... presque. Les précommandes seront lancées ce vendredi et les premières livraisons sont attendues pour le 30 avril. En attendant, Apple a envoyé des exemplaires de démonstration à quelques journalistes et youtubeurs. Le fonctionnement de l'accessoire étant d'une simplicité déconcertante, les vidéos ne nous apprennent pas beaucoup de nouveaux éléments mais elles ont le mérite de nous montrer l'engin en fonctionnement et de nous donner une meilleure idée de sa taille, de la puissance de son haut-parleur et de l'impressionnante précision de la détection grâce à l'Ultra Wideband de la puce Apple U1.Nous vous proposons de préférence les vidéos de MKBDH Rene Ritchie (avec une interview de Kaiann Drance et Ron Huang d'Apple) et de The Verge ci-dessous, mais vous pouvez également retrouver celles de iJustine CNET ou encore Sam Sheffer Les précommandes des AirTags seront lancées ce vendredi 23 avril à 14h sur l'Apple Store , et la sortie officielle est prévue une semaine plus tard, le vendredi 30 avril. Les tarifs sont de 35 € l'unité ou de 119 € le lot de quatre.