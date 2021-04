Aperçu de l'iPhone 12 mauve (il est mauve)

Parmi les multiples annonces de cette semaine, il y a eu une petite surprise du côté de l'iPhone avec la présentation d'un nouveau coloris mauve qui rejoint la gamme d'iPhone 12 et d'iPhone 12 mini. Ce nouveau coloris sera lancé en précommande ce vendredi 23 avril à 14h pour une disponibilité une semaine plus tard, le vendredi 30 avril. La veille du lancement, Apple a envoyé quelques exemplaires de démonstration à des journalistes et youtubeurs américains, ce qui permet de découvrir ce nouveau coloris dans la vraie vie plutôt qu'avec les classiques rendus 3D d'Apple. Et il est donc mauve. Ou violet, lila, lavande. Comme vous voulez.

Photo par The Verge

L'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini mauve sont techniquement strictement identiques aux autres modèles, et c'est donc seulement le coloris qui diffère. Rien de bien fascinant donc, sauf si ce coloris vous intéresse et que vous souhaitez y jeter un oeil avant de vous lancer dans une pré-commande ce vendredi alors que les boutiques d'Apple sont fermées.