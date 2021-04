Apple modifie les prix de ses claviers, souris et trackpads

Apple a annoncé un nouveau clavier sans fil Magic Keyboard pour accompagner l'iMac de 2021 qui sortira le mois prochain. Il en existera trois déclinaisons : deux petits modèles avec ou sans Touch ID, et un grand modèle avec pavé numérique et Touch ID. Les claviers avec Touch ID devraient être pleinement compatibles avec les Macs M1, et la version sans Touch ID sera parfaitement adaptée pour les Macs Intel.Ces claviers ne sont pas encore en vente (les précommandes de l'iMac ne seront pas lancées avant le 30 avril) et on ne connaît pas encore leurs tarifs — on sait en revanche qu'il devrait y avoir une différence de 50 € entre les versions sans et avec Touch ID, et que la version avec Touch ID et pavé numérique devrait coûter 26 € de plus que celle qui en est dépourvue.Au vu du tarif de Touch ID, il semble logique qu'Apple conserve l'ancien Magic Keyboard étendu au catalogue. Et bonne nouvelle, celui-ci vient de voir son tarif baisser sur l'Apple Store : il est désormais de 135 € , contre 149 € auparavant. En revanche, Apple semble avoir voulu conserver la même différence de 26 € qu'avec ses nouveaux claviers, et le modèle dépourvu de pavé numérique vient de voir son tarif passer de 99 € à 109 € . Le grand modèle gris sidéral, lui, est passé de 149 € à 159 € ...Les étrangetés se poursuivent avec le Magic Trackpad : le modèle argenté est descendu de 149 € à 135 € , alors que le modèle noir est monté de 149 € à 159 € . Du côté de la souris Magic Mouse 2, le modèle argenté est resté à 85 € , alors que le modèle gris sidéral est passé de 99 € à 109 € . C'est assez inexplicable.En attendant d'en savoir plus sur la tarification des nouveaux claviers de l'iMac, n'hésitez pas à faire un tour sur notre comparateur de prix si vous souhaitez acheter un des accessoires ci-dessus : il y a des promos chez les revendeurs, qui n'ont d'ailleurs pas encore tous répercuté les hausses de tarifs. Il y a actuellement une offre sur le Magic Keyboard argenté à 86,10 € chez Amazon , soit 21% de remise par rapport au nouveau tarif...