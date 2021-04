Siri répond mieux aux appels avec les AirPods sur iOS 14.5

C'est une fonctionnalité surprise d'iOS 14.5 qui est apparue avec la dernière version bêta du système publiée par Apple cette semaine : Siri va mieux gérer la prise des appels téléphoniques lorsque l'utilisateur porte des AirPods 2, AirPods Pro ou certains écouteurs Beats récents. Lorsqu'un appel sera reçu et que Siri annoncera qui est l'interlocuteur, il ne sera plus nécessaire de dire préalablement « Dis Siri » pour répondre : « Répondre » suffira désormais, ou « Oui », « Non » ou encore « Refuser ».iOS 14.5 est entré en versioncette semaine, et Apple a déjà annoncé que la version finale serait déployée la semaine prochaine . Si vous possédez une paire d'AirPods ou d'écouteurs Beats compatible, vous pourrez donc profiter de cette petite nouveauté dans les prochains jours.