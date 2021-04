AppleCare bientôt au-delà de trois ans sur le Mac ?

La police d'assurance AppleCare+ étend aujourd'hui la garantie du Mac à trois ans, tout en permettant de profiter de franchises raisonnables sur les réparations en cas de dommage accidentel. Mais au bout de trois ans, tout s'arrête. C'est un risque non négligeable sur les machines haut de gamme qui conservent une forte valeur même après trois ans, et c'est aussi un manque à gagner pour Apple qui songe donc à aller plus loin. Aux États-Unis vient ainsi d'être lancé un système d'abonnement, qui se renouvelle tous les ans tant qu'il n'est pas annulé.Il n'y a pour le moment aucune limitation à cette nouvelle offre, sauf lorsque le contrat devient tellement ancien qu'Apple cesse de produire les pièces détachées nécessaires aux réparations. Dans ce cas, c'est Apple qui résilie le contrat après un préavis de deux mois. Apple s'engage en tout cas à fournir les pièces détachées pendant une durée d'un minimum de sept ans, et il sera sans doute plus raisonnable pour les utilisateurs d'arrêter AppleCare+ de leur propre chef un peu plus tôt.Il n'y a pour le moment eu aucune communication d'Apple sur un éventuel lancement à l'international de cette nouvelle offre, mais on imagine que ce lancement aux États-Unis va lui permettre de tâter le marché. En cas de succès, il ne serait pas étonnant qu'une offre similaire soit lancée en France à l'avenir.