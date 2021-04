AirTag, iPhone mauve : ouverture des précommandes à 14h

C'est ce vendredi 23 avril à 14h qu'Apple lancera les précommandes des AirTags ainsi que de l'iPhone 12 (ou 12 mini) dans sa nouvelle déclinaison mauve L'Apple Store a fermé ses portes ce matin pour se préparer au lancement de ces nouveautés, qui seront officiellement disponibles dans une semaine, le vendredi 30 avril.Les AirTags seront disponibles au tarif de 35 € l'unité ou de 119 € le lot de quatre. Apple offre également la possibilité de les graver gratuitement (avec des lettres, chiffres ou emojis) afin de mieux les reconnaître. De multiples accessoires (porte-clés et lanières) sont également proposés.Du côté de l'iPhone 12 mini et de l'iPhone 12, rien ne change : les tarifs débutent respectivement à 809 € et 909 € , comme pour les autres coloris de la gamme. Ce n'est que le coloris qui change, les caractéristiques techniques restant strictement identiques. Notez qu'Apple a également lancé de nouveaux coloris de coques pour accompagner cette nouveauté.